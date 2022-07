Какой фрукт эффективнее всего снижает кровяное давление

Как пишет издание Eat this, not that со ссылкой на экспертов, это банан. Есть несколько разных причин, по которым данный фрукт так полезен для кровяного давления. Во-первых, банан богат калием. Калий же снижает воздействие натрия на организм, который связывают с повышенным давлением. Впрочем, тут нужно быть уверенным, что ваши показатели калия в норме.

Во-вторых, бананы помогают поддерживать объём крови и жидкости. Ну, а главный плюс бананов — их доступность и дешевизна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.