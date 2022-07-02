Какой фрукт эффективнее всего снижает кровяное давление

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Какой фрукт эффективнее всего снижает кровяное давлениеОн доступный и дешёвый
Высокое кровяное давление может привести к другим проблемам со здоровьем. К счастью, есть способы снизить этот показатель, в том числе отказ от курения, занятия спортом и изменение диеты. Диетологи также назвали фрукт, который полезнее всего для цели снизить кровяное давление.
Как пишет издание Eat this, not that со ссылкой на экспертов, это банан. Есть несколько разных причин, по которым данный фрукт так полезен для кровяного давления. Во-первых, банан богат калием. Калий же снижает воздействие натрия на организм, который связывают с повышенным давлением. Впрочем, тут нужно быть уверенным, что ваши показатели калия в норме.
Во-вторых, бананы помогают поддерживать объём крови и жидкости. Ну, а главный плюс бананов — их доступность и дешевизна.
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