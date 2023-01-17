Какой фруктовый сок вредит людям с сахарным диабетом

По словам Сары Коу, специалиста по питанию из Британского фонда питания, фруктовый сок в отличие от целых фруктов содержит свободные сахара. И такие сахара нужно получать в ограниченном количестве.

Проблема заключается ещё и в том, что выпить целый стакан сока гораздо быстрее, чем съесть то количество фруктов, которое потребовалось для его приготовления. Из-за этого человек получит слишком много сахара и калорий, что приведёт к быстрому увеличению уровня глюкозы в крови.