Какой фруктовый сок вредит людям с сахарным диабетом

Какой фруктовый сок вредит людям с сахарным диабетомРассказала эксперт по питанию
Фруктовые соки на полках магазинов продаются разные. Какие-то из них - концентрированные, а какие-то - нет. Но что лучше выбирать человеку, страдающему сахарным диабетом?
Фото: VegWorld
По словам Сары Коу, специалиста по питанию из Британского фонда питания, фруктовый сок в отличие от целых фруктов содержит свободные сахара. И такие сахара нужно получать в ограниченном количестве.
Проблема заключается ещё и в том, что выпить целый стакан сока гораздо быстрее, чем съесть то количество фруктов, которое потребовалось для его приготовления. Из-за этого человек получит слишком много сахара и калорий, что приведёт к быстрому увеличению уровня глюкозы в крови.
Несладкие фруктовые соки тоже могут содержать витамины и минералы. Но людям с диабетом даже подобных соков нужно пить как можно меньше. Максимум - это 150 мл (один небольшой стакан) в день.
Если у вас уже диагностирован диабет 2 типа, то вы всё равно можете употреблять фруктовые соки. Однако нужно при этом выбирать 100-процентный неподслащённый фруктовый сок. В сутки вы можете позволить себе только 150 мл такого напитка.
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