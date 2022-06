Какой источник белка — лучший для вашего сердца

Медицинские эксперты заявили изданию Eat this, not that, что лучше всего есть бобовые. Они пояснили, что эти растительные продукты не только богаты белком, но и содержат клетчатку, витамины, минералы, важные для здоровья сердца.

В исследовании 2019 года обнаружилось, что у участников, которые потребляли больше всего бобовых, наблюдалось снижение заболеваемости ишемической болезнью сердца (10%), гипертонией (9%) и сердечно-сосудистыми заболеваниями (8%) в целом. Кроме того, употребление бобовых помогает снизить уровень холестерина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.