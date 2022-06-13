Какой источник белка — лучший для вашего сердца

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Какой источник белка — лучший для вашего сердцаЭто не мясо
Белок называют строительным материалом жизни. Он и нужен и для восстановления и наращивания тканей, и для увеличения мышечной массы, и для укрепления здоровья костей. Это органическое вещество содержится во многих продуктах: от растений до мясо. Какой же источник белка является лучшим для здоровья сердца?
Медицинские эксперты заявили изданию Eat this, not that, что лучше всего есть бобовые. Они пояснили, что эти растительные продукты не только богаты белком, но и содержат клетчатку, витамины, минералы, важные для здоровья сердца.
В исследовании 2019 года обнаружилось, что у участников, которые потребляли больше всего бобовых, наблюдалось снижение заболеваемости ишемической болезнью сердца (10%), гипертонией (9%) и сердечно-сосудистыми заболеваниями (8%) в целом. Кроме того, употребление бобовых помогает снизить уровень холестерина.
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