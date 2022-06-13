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Какой источник белка — лучший для вашего сердца

Это не мясо
Белок называют строительным материалом жизни. Он и нужен и для восстановления и наращивания тканей, и для увеличения мышечной массы, и для укрепления здоровья костей. Это органическое вещество содержится во многих продуктах: от растений до мясо. Какой же источник белка является лучшим для здоровья сердца?
Какой источник белка — лучший для вашего сердца

Медицинские эксперты заявили изданию Eat this, not that, что лучше всего есть бобовые. Они пояснили, что эти растительные продукты не только богаты белком, но и содержат клетчатку, витамины, минералы, важные для здоровья сердца.

В исследовании 2019 года обнаружилось, что у участников, которые потребляли больше всего бобовых, наблюдалось снижение заболеваемости ишемической болезнью сердца (10%), гипертонией (9%) и сердечно-сосудистыми заболеваниями (8%) в целом. Кроме того, употребление бобовых помогает снизить уровень холестерина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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