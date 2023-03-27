Какой хлеб лучше всего есть при диабете 2 типа

Какой хлеб лучше всего есть при диабете 2 типаРассказала врач Лаура Браун
По словам преподавателя из Университета Тиссайд Лауры Браун, некоторые виды хлеба влияют на уровень сахара в крови. Это, например, белый хлеб, который повышает показатели глюкозы.
Фото: Daily Express
Хлеб - это источник углеводов. Во время переваривания углеводы расщепляются на глюкозу, которая используется клетками нашего организма в качестве основного источника энергии.
При этом низкий гликемический индекс имеют цельнозерновые виды хлеба. Следовательно, их употребление не так сильно влияет на уровень сахара в крови, как употребление белого хлеба.
Доктор Браун посоветовала искать хлеб, который будет содержать примерно 3 г клетчатки в одном ломтике. Благодаря увеличению потребления клетчатки можно облегчить симптомы диабета.
Как правило, в цельнозерновых углеводах клетчатки больше. Поэтому они в меньшей степени влияют на значения глюкозы в крови.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.