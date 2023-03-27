Какой хлеб лучше всего есть при диабете 2 типа

Хлеб - это источник углеводов. Во время переваривания углеводы расщепляются на глюкозу, которая используется клетками нашего организма в качестве основного источника энергии.

При этом низкий гликемический индекс имеют цельнозерновые виды хлеба. Следовательно, их употребление не так сильно влияет на уровень сахара в крови, как употребление белого хлеба.