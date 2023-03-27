Фитнес и здоровье
20:44, 27 марта 2023
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Какой хлеб лучше всего есть при диабете 2 типа

Рассказала врач Лаура Браун

По словам преподавателя из Университета Тиссайд Лауры Браун, некоторые виды хлеба влияют на уровень сахара в крови. Это, например, белый хлеб, который повышает показатели глюкозы.

Какой хлеб лучше всего есть при диабете 2 типа

Фото: Daily Express

Хлеб - это источник углеводов. Во время переваривания углеводы расщепляются на глюкозу, которая используется клетками нашего организма в качестве основного источника энергии.

При этом низкий гликемический индекс имеют цельнозерновые виды хлеба. Следовательно, их употребление не так сильно влияет на уровень сахара в крови, как употребление белого хлеба.

Какой хлеб лучше всего есть при диабете 2 типа

Curelife

Доктор Браун посоветовала искать хлеб, который будет содержать примерно 3 г клетчатки в одном ломтике. Благодаря увеличению потребления клетчатки можно облегчить симптомы диабета.

Как правило, в цельнозерновых углеводах клетчатки больше. Поэтому они в меньшей степени влияют на значения глюкозы в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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