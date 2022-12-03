Какой хлеб полезнее обычного

21:00, 03 декабря 2022
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Какой хлеб полезнее обычногоВозможно, он кажется вам и вкуснее
Из-за уникального процесса ферментации долгое время считалось, что хлеб на закваске потенциально более полезен, чем другие виды. Правда ли это? Издание Eat this, not that! поговорило с диетологом, чтобы узнать.
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По словам эксперта, хлеб на закваске может иметь небольшое преимущество перед белым по нескольким причинам. Во-первых, хлеб на закваске часто имеет более низкий гликемический индекс (ГИ), чем другие виды. Это делает его лучшим выбором для людей, которые сосредоточены на контроле уровня глюкозы в крови. Однако иногда люди наоборот хуже переносят такой хлеб, поэтому стоит следить за своим самочувствием.
Во-вторых, хлеб на закваске может содержать пребиотические волокна, которые полезны для «хороших» бактерий кишечника.