Какой хлеб полезнее обычного

По словам эксперта, хлеб на закваске может иметь небольшое преимущество перед белым по нескольким причинам. Во-первых, хлеб на закваске часто имеет более низкий гликемический индекс (ГИ), чем другие виды. Это делает его лучшим выбором для людей, которые сосредоточены на контроле уровня глюкозы в крови. Однако иногда люди наоборот хуже переносят такой хлеб, поэтому стоит следить за своим самочувствием.

Во-вторых, хлеб на закваске может содержать пребиотические волокна, которые полезны для «хороших» бактерий кишечника.