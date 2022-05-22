Какой кофейный напиток повышает уровень холестерина

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Какой кофейный напиток повышает уровень холестеринаНо волноваться особо не о чем
Не всякий кофейный напиток полезен для организма. Учёные выяснили, что один из самых популярных напитков может повышать уровень холестерина в крови.
Авторы нового исследования изучили данные более 21 000 участников, средний возраст которых составлял 56,4 года. Оказалось, что у участников, которые пили эспрессо, был более высокий уровень холестерина. Учёные пришли к выводу, что переход с нефильтрованного кофе на фильтрованный или растворимый может помочь снизить этот показатель.
Уточняется также, что доля тех, у кого повышен уровень холестерина после употребления эспрессо, невелика. Кроме того, у этого вида напитка есть и полезные эффекты.
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