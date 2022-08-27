Какой метод лучше всего поможет побороть алкогольную зависимость

Какой метод лучше всего поможет побороть алкогольную зависимостьНо это тяжело
Он объясняет, что да, справиться с алкогольной зависимостью без помощи врачей возможно, но на практике такие случаи действительно редки. А если человек набрался смелости для такого поступка, то чаще всего для этого необходима поддержка и контроль со стороны специалистов.
Важно, чтобы человек был готов, искал помощь. Но так случается, когда человек либо недостаточно мотивирован — он выходит за пределы клиники и тут же начинает выпивать, — либо у него очень сильная зависимость — он и хочет бросить, но не получается
Он добавил, что наиболее эффективным лечение станет в случае сочетания медикаментозных методов, психотерапии и поддержки со стороны близких.
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