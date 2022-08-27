Какой метод лучше всего поможет побороть алкогольную зависимость

Он добавил, что наиболее эффективным лечение станет в случае сочетания медикаментозных методов, психотерапии и поддержки со стороны близких.

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