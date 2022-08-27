Фитнес и здоровье
Сегодня в 11:49
1 мин.

Какой метод лучше всего поможет побороть алкогольную зависимость

Но это тяжело
Алкогольная зависимость - недуг страшный. Однако психиатр-нарколог, доктор медицинских наук Юрий Сиволап считает, что это можно сделать и без помощи врачей, о чем сообщает “Газета.Ru”.
Какой метод лучше всего поможет побороть алкогольную зависимость

Он объясняет, что да, справиться с алкогольной зависимостью без помощи врачей возможно, но на практике такие случаи действительно редки. А если человек набрался смелости для такого поступка, то чаще всего для этого необходима поддержка и контроль со стороны специалистов.

Важно, чтобы человек был готов, искал помощь. Но так случается, когда человек либо недостаточно мотивирован — он выходит за пределы клиники и тут же начинает выпивать, — либо у него очень сильная зависимость — он и хочет бросить, но не получается

Юрий Сиволап
Психиатр-нарколог

Он добавил, что наиболее эффективным лечение станет в случае сочетания медикаментозных методов, психотерапии и поддержки со стороны близких.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров