Какой напиток полезен для людей с повышенным давлением

Согласно одному исследованию, употребление всего 200 граммов черники может помочь снизить систолическое давление и улучшить здоровье кровеносных сосудов. Соответственно, стоит пить напиток из этих ягод.

Исследователи ежедневно предлагали напиток из черники 40 мужчинам в течение месяца. Другие добровольцы получали контрольный напиток для сравнения. У участников измеряли артериальное давление через регулярные промежутки времени, а также другие параметры.

Результаты показали, что употребление напитка приводило к расширению артерий, и этот эффект сохранялся в течение двух часов после питья.

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