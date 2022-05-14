Какой напиток помогает защитить кости от старения

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Какой напиток помогает защитить кости от старенияВам могли говорить об этом в детстве
Скорее всего, ваша мама неоднократно говорила вам пить молоко, чтобы укрепить кости, пока вы росли. Хотя иногда к тому, что говорит мама, можно отнестись с недоверием, в данном случае она была права. Чтобы кости были крепкими и здоровыми, важно потреблять достаточное количество кальция, и один из самых простых способов получить его — пить молоко.
Эксперты пояснили, что молочные продукты (молоко, сыр и йогурт) — лучшие источники кальция. Один стакан молока обеспечивает вас 13 необходимыми питательными веществами, в том числе примерно 300 миллиграммами кальция.
Одного стакана однако недостаточно, а вот три стакана молока в день помогут предотвратить старение костей. Биологический пол и возраст также играют роль в том, сколько кальция вы должны потреблять в день. Женщинам следует потреблять больше, чем мужчинам, а любой человек старше 70 лет должен получать больше кальция из своего рациона.