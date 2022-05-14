Какой напиток помогает защитить кости от старения

Эксперты пояснили, что молочные продукты (молоко, сыр и йогурт) — лучшие источники кальция. Один стакан молока обеспечивает вас 13 необходимыми питательными веществами, в том числе примерно 300 миллиграммами кальция.

Одного стакана однако недостаточно, а вот три стакана молока в день помогут предотвратить старение костей. Биологический пол и возраст также играют роль в том, сколько кальция вы должны потреблять в день. Женщинам следует потреблять больше, чем мужчинам, а любой человек старше 70 лет должен получать больше кальция из своего рациона.