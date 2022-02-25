Какой напиток поможет снизить артериальное давление

Исследование 2014 года, опубликованное в Journal of Nutritional and Metabolism, показало, что употребление лимонной воды может оказывать подавляющее действие на кровяное давление. Пятимесячный эксперимент, в котором приняли участие 101 японская женщина, показал, что ежедневное употребление лимонного сока в сочетании с ходьбой значительно коррелирует со снижением артериального давления.

Исследователи приписали эти эффекты содержанию лимонной кислоты и флавоноидов в лимонах. Полифенолы в лимоне могут также улучшать функцию эндотелия, что может повысить эластичность кровеносных сосудов.

Отдельное исследование, опубликованное в журнале Arya Atherosclerosis в 2013 году, выявило аналогичные эффекты при употреблении апельсинового сока.

Интересно, что результаты показали, что в то время как коммерческий апельсиновый сок оказывал значительное понижающее действие на кровяное давление, натуральный апельсиновый сок этого не делал.

“Более высокое содержание флавоноидов, пектинов и эфирных масел в концентрированном продукте по сравнению с натуральным соком могло быть причиной этих результатов”, объясняют врачи.

Однако они уточняют, что хотя лимон и апельсин могут снижать кровяное давление, грейпфрут может помешать приему лекарств, снижающих кровяное давление.

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