Какой напиток поможет забыть о боли в коленях

Чтобы приготовить отвар, нужно сначала промыть листья платана, а после этого - измельчить их. Далее необходимо вскипятить стакан воды и добавить туда листья. Затем следует варить всё на слабом огне в течение минуты под закрытой крышкой. Когда всё будет готово, в горячем виде процедите то, что получилось.

Употреблять этот отвар можно сразу же после того, как он остынет. Эксперты советуют пить его 15 дней перед вечерним приёмом пищи и перед сном, затем сделать перерыв на три дня, а после - вновь употреблять в течение 15 суток. При наличии хронических болезней следует сначала проконсультироваться со специалистом.

Отвар из листьев платана также делает кости более крепкими, защищает от артрита и лечит его, может помочь при ревматизме. Из других положительных свойств - ускорение заживления воспалённых участков, предотвращение проблем с кровью, избавление от боли в костях и суставах, выведение лишней жидкости из организма, уменьшение отёчности.

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