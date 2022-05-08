Какой напиток поможет забыть о боли в коленях

Какой напиток поможет забыть о боли в коленяхТакже он укрепит ваши кости
Как пишет издание En Son Haber, отвар из листьев платана оказывает лечебное воздействие на организм. К примеру, он помогает избавиться от болей в коленях. Кроме того, эксперты отмечают, что листья платана улучшают состояние и при артрите во всех частях тела.
Чтобы приготовить отвар, нужно сначала промыть листья платана, а после этого - измельчить их. Далее необходимо вскипятить стакан воды и добавить туда листья. Затем следует варить всё на слабом огне в течение минуты под закрытой крышкой. Когда всё будет готово, в горячем виде процедите то, что получилось.
Употреблять этот отвар можно сразу же после того, как он остынет. Эксперты советуют пить его 15 дней перед вечерним приёмом пищи и перед сном, затем сделать перерыв на три дня, а после - вновь употреблять в течение 15 суток. При наличии хронических болезней следует сначала проконсультироваться со специалистом.
Отвар из листьев платана также делает кости более крепкими, защищает от артрита и лечит его, может помочь при ревматизме. Из других положительных свойств - ускорение заживления воспалённых участков, предотвращение проблем с кровью, избавление от боли в костях и суставах, выведение лишней жидкости из организма, уменьшение отёчности.
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