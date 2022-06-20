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Какой напиток повышает риск рака кишечника

Всё очевидно
Вероятно, вы уже не раз слышали, что сладкие напитки вредны для здоровья. Теперь выяснилось, что они ещё и могут увеличить риск преждевременной смерти от колоректального рака, то есть рака толстой или прямой кишки.
Какой напиток повышает риск рака кишечника

Исследователи изучили группу из более чем 120 000 участников. Они сравнили данные о заболеваемости колоректальным раком и смертности от этого заболевания с информацией о том, сколько участников потребляли подслащенные напитки и сколько фруктозы было в их рационе.

Оказалось, что употребление сладких напитков и общее потребление фруктозы были связаны с увеличением заболеваемости и смертности от рака толстой кишки. Отмечается, что вам не нужно сильно беспокоиться, если вы пили много газировки в детстве, но во взрослой жизни стали делать это реже. Исследование показало, что с повышенным риском было связано потребление сладких напитков за последние 10 лет.

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