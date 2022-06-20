Какой напиток повышает риск рака кишечника

Исследователи изучили группу из более чем 120 000 участников. Они сравнили данные о заболеваемости колоректальным раком и смертности от этого заболевания с информацией о том, сколько участников потребляли подслащенные напитки и сколько фруктозы было в их рационе.

Оказалось, что употребление сладких напитков и общее потребление фруктозы были связаны с увеличением заболеваемости и смертности от рака толстой кишки. Отмечается, что вам не нужно сильно беспокоиться, если вы пили много газировки в детстве, но во взрослой жизни стали делать это реже. Исследование показало, что с повышенным риском было связано потребление сладких напитков за последние 10 лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.