Какой овощ нужно есть для нормального артериального давления

Для профилактики гипертонии и снижения давления, как сообщается в статье, необходимо придерживаться особой диеты. И будет хорошо, если в неё будут входить и огурцы.

Так, портал Estetic.es отмечает, что огурцы - отличное средство для поддержания водного баланса в организме, а также для хорошей работы пищеварения, здоровых ногтей и костей. Помогают этот продукт и при похудении.