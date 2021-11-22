Какой овощ нужно есть для нормального артериального давления

Какой овощ нужно есть для нормального артериального давленияОн довольно популярен во многих странах
Для профилактики гипертонии и снижения давления, как сообщается в статье, необходимо придерживаться особой диеты. И будет хорошо, если в неё будут входить и огурцы.
Так, портал Estetic.es отмечает, что огурцы - отличное средство для поддержания водного баланса в организме, а также для хорошей работы пищеварения, здоровых ногтей и костей. Помогают этот продукт и при похудении.
Из других плюсов огурцов - омолаживающий эффект, облегчение солнечных ожогов, предотвращение развития акне (прыщей) и сжигание излишков жира в организме.
А положительное влияние огурцов на сердечно-сосудистую систему связано с наличием в них особых веществ. Это магний, калий, клетчатка, способные регулировать и снижать артериальное давление.
Продукты эти можно есть в свежем виде или приготовить из них смузи. К последнему можно добавить и другие ингредиенты.
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