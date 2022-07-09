Какой овощ полезнее всего для здоровья печени

Диетолог Лорен Манакер (Lauren Manaker) заявила, что брокколи — один из лучших продуктов для здоровья печени. Всё потому, что в овоще содержатся такие соединения, как дииндолилметан и глюкорафанин.

Они, впрочем, содержатся не только в брокколи, но и в большинстве овощей семейства крестоцветных , таких как цветная и белокочанная капуста.

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