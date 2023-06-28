Какой препарат и в каких случаях работает лучше: ибупрофен или парацетамол

При этом всё ещё точно неясно, как действует парацетамол. Считается, что он тоже блокирует ферменты, которые производят простагландины. Но механизм используется при этом другой. Имеются научные доказательства, что это лекарство взаимодействует также с участками в мозге, подавляющими восприятие боли.

Согласно Австралийским терапевтическим рекомендациям, ибупрофен является лучшим выбором при боли, связанной с остео- и ревматоидным артритом, менструальной боли, некоторых типах головной боли и боли, возникающей после операции. Парацетамол не уменьшит воспаление, однако он станет лучшим выбором, когда лихорадка связана с болью: к примеру, при простуде или гриппе.

Также правительство Австралии рекомендует принимать парацетамол или ибупрофен при боли, связанной с ковидом.

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