Какой продукт становится полезнее благодаря холодильнику

Перевод материала предоставило «ИноСМИ». Сначала авторы перечислили продукты, которые нельзя оставлять на ночь. Это зелёные листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, а также недоваренные яйца.

А вот оставить рис на ночь в холодильнике, по словам авторов, полезно. После пребывания в холодильнике крахмал в рисе превратится в устойчивый крахмал, который не будет слишком быстро повышать уровень сахара в крови. Отмечается, что для людей с высоким уровнем сахара в крови и высоким давлением рис, оставленный на ночь, — это отличный гарнир.

Кроме того, устойчивый крахмал может помочь с профилактикой рака кишечника, а ещё стимулировать перистальтику желудочно-кишечного тракта и способствовать опорожнению кишечника.

Сообщается, что рис лучше ставить в холодильник почти сразу после варки.

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