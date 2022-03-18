Какой распространенный сухофрукт защищает от болезней костей

Какой распространенный сухофрукт защищает от болезней костейА также способствует их восстановлению
По данным Johns Hopkins Medicine, с возрастом кости начинают стираться быстрее, чем успевают восстанавливаться, что повышает риск развития остеопороза. Это может быть проблематично, поскольку с возрастом остеопороз может привести к большему шансу получить перелом костей, заявляют врачи.
Однако они уверяют, что вы можете замедлить темпы потери костной массы, если предпримете определенные профилактические меры. Это включает в себя употребление продуктов, которые могут сделать ваши кости крепче, и когда речь идет о лучшем варианте, то это чернослив, по словам диетолога Лорен Харрис-Пинкус.
Чернослив является источником калия, магния, витамина К и полифенолов, которые, как было показано, поддерживают здоровье костей, увеличивая минеральную плотность костной ткани и уменьшая потерю костной массы.