Фитнес и здоровье
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Какой распространенный сухофрукт защищает от болезней костей

А также способствует их восстановлению
Если вы ведете активный образ жизни или просто хотите избежать ненужных травм и возможных заболеваний, то очень важно поддерживать кости здоровыми и крепкими. Однако с возрастом это становится все труднее.
Какой распространенный сухофрукт защищает от болезней костей

По данным Johns Hopkins Medicine, с возрастом кости начинают стираться быстрее, чем успевают восстанавливаться, что повышает риск развития остеопороза. Это может быть проблематично, поскольку с возрастом остеопороз может привести к большему шансу получить перелом костей, заявляют врачи.

Однако они уверяют, что вы можете замедлить темпы потери костной массы, если предпримете определенные профилактические меры. Это включает в себя употребление продуктов, которые могут сделать ваши кости крепче, и когда речь идет о лучшем варианте, то это чернослив, по словам диетолога Лорен Харрис-Пинкус.

Чернослив является источником калия, магния, витамина К и полифенолов, которые, как было показано, поддерживают здоровье костей, увеличивая минеральную плотность костной ткани и уменьшая потерю костной массы.

Лорен Харрис-Пинкус
Диетолог
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