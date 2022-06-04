Фитнес и здоровье
Сегодня в 14:05
1 мин.

Какой рис полезнее для фигуры. Рейтинг

Лучше, чтобы было больше клетчатки
Существует множество сортов риса, они отличаются друг от друга содержанием углеводов и клетчатки. Из-за этого некоторые сорта более безопасны для фигуры, чем другие. Издание Eat this, not that составило рейтинг.
Какой рис полезнее для фигуры. Рейтинг
  1. Белый рис.

Авторы отмечают, что он не ужасен, как принято считать, если его употреблять в умеренных количествах. Однако, если хотите избавиться от жира на животе, можно попробовать другие виды риса. Белый прошёл большую обработку, а значит потерял часть своих питательных веществ. В нём меньше клетчатки, но больше углеводов по сравнению с чёрным или коричневым рисом. То есть от белого риса вы можете быстрее захотеть есть снова.

  1. Коричневый рис.

Это просто необработанный рис.

  1. Дикий рис.

Это, в общем-то, даже не рис, а водный злак. В нём, впрочем, много питательных веществ.

Какой рис полезнее для фигуры. Рейтинг
  1. Красный рис.

Он богат клетчаткой и белком.

  1. Рис Carolina Gold.

Точно так же высокое содержание белка и клетчатки делают его отличным средством для похудения.

  1. Чёрный рис.

Содержит много белка — 10 граммов в одной чашке готовой каши. Это помогает вам чувствовать себя лучше. Кроме того, в чёрном рисе много клетчатки, что позволяет дольше оставаться сытым.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров