Какой рис полезнее для фигуры. Рейтинг

Лучше, чтобы было больше клетчатки

Существует множество сортов риса, они отличаются друг от друга содержанием углеводов и клетчатки. Из-за этого некоторые сорта более безопасны для фигуры, чем другие. Издание Eat this, not that составило рейтинг.