Какой рис полезнее для фигуры. Рейтинг

Какой рис полезнее для фигуры. РейтингЛучше, чтобы было больше клетчатки
- Белый рис.
Авторы отмечают, что он не ужасен, как принято считать, если его употреблять в умеренных количествах. Однако, если хотите избавиться от жира на животе, можно попробовать другие виды риса. Белый прошёл большую обработку, а значит потерял часть своих питательных веществ. В нём меньше клетчатки, но больше углеводов по сравнению с чёрным или коричневым рисом. То есть от белого риса вы можете быстрее захотеть есть снова.
- Коричневый рис.
Это просто необработанный рис.
- Дикий рис.
Это, в общем-то, даже не рис, а водный злак. В нём, впрочем, много питательных веществ.
- Красный рис.
Он богат клетчаткой и белком.
- Рис Carolina Gold.
Точно так же высокое содержание белка и клетчатки делают его отличным средством для похудения.
- Чёрный рис.
Содержит много белка — 10 граммов в одной чашке готовой каши. Это помогает вам чувствовать себя лучше. Кроме того, в чёрном рисе много клетчатки, что позволяет дольше оставаться сытым.
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