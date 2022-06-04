Какой рис полезнее для фигуры. Рейтинг

Белый рис.

Авторы отмечают, что он не ужасен, как принято считать, если его употреблять в умеренных количествах. Однако, если хотите избавиться от жира на животе, можно попробовать другие виды риса. Белый прошёл большую обработку, а значит потерял часть своих питательных веществ. В нём меньше клетчатки, но больше углеводов по сравнению с чёрным или коричневым рисом. То есть от белого риса вы можете быстрее захотеть есть снова.

Коричневый рис.

Это просто необработанный рис.

Дикий рис.

Это, в общем-то, даже не рис, а водный злак. В нём, впрочем, много питательных веществ.