Какой российский препарат помог врачам из ковидного отделения не заболеть коронавирусом

Какой российский препарат помог врачам из ковидного отделения не заболеть коронавирусомО нём рассказал «Лайф»
Учёные и врачи сообщают, что один из российских препаратов эффективно борется с коронавирусом. Известно это лекарство под названием «Азоксимера бромид» («Полиоксидоний»). Его выписывают обычно при аутоиммунных заболеваниях и разных инфекциях.
Об эффективности препарата говорит и Сергей Ефимов, заведующий инфекционным отделением больницы скорой помощи в Чебоксарах. Он отметил, что в клинике лечили при помощи данного лекарства пациентов с высокой степенью поражения лёгких (70 процентов и более). В результате люди почувствовали себя лучше и их даже удалось снять с аппаратов ИВЛ.
Кроме того, азоксимера бромид в целях профилактики ковида принимали и врачи, которые постоянно контактировали с заражёнными пациентами, находящимися в тяжёлом состоянии. В итоге из 52 человек заразился один, так как он вышел в отпуск и прекратил принимать лекарство.
Другой врач, Сергей Зырянов, отметил, что при лечении данным препаратом в городской клинической больнице № 24 (Москва) пациентов с большим поражением лёгких половина из них скончались. Однако и это хороший результат, так как ранее такие больные всегда умирали.
О результатах исследования азоксимера бромида с участием 1600 врачей рассказал также Михаил Костинов, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации МГМУ имени И.М. Сеченова. Полученные в ходе этого исследования данные показали, что медработники, которые принимали лекарство, заражались вирусом гораздо реже.
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