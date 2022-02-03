Какой российский препарат помог врачам из ковидного отделения не заболеть коронавирусом

Учёные и врачи сообщают, что один из российских препаратов эффективно борется с коронавирусом. Известно это лекарство под названием «Азоксимера бромид» («Полиоксидоний»). Его выписывают обычно при аутоиммунных заболеваниях и разных инфекциях.

Об эффективности препарата говорит и Сергей Ефимов, заведующий инфекционным отделением больницы скорой помощи в Чебоксарах. Он отметил, что в клинике лечили при помощи данного лекарства пациентов с высокой степенью поражения лёгких (70 процентов и более). В результате люди почувствовали себя лучше и их даже удалось снять с аппаратов ИВЛ.