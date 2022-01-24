Какой сок помогает снизить давление

По словам специалиста, употребление апельсинового сока ежедневно снижает систолическое артериальное давление на три миллиметра ртутного столба, а диастолическое артериальное давление — почти на два миллиметра ртутного столба.

Как пояснила Ракстон, и апельсины, и апельсиновый сок содержат растительный полифенол, называемый гесперидином. Он способен расслаблять кровеносные сосуды. Из сока гесперидин усваивается лучше, чем из цельных апельсинов, потому что клетчатка в них препятствует поглощению вещества организмом.

Стоит отметить, что новостные материалы нельзя принимать как руководство к действию. Перед изменением рациона следует проконсультироваться с врачом. Самостоятельно диагностировать у себя гипертонию нельзя.