Какой сок помогает снизить давление

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Какой сок помогает снизить давлениеМнение доктора
Доктор Кэрри Ракстон из научного центра Fruit Juice Science Centre (Бельгия) заявила, что апельсиновый сок может снизить артериальное давление.
По словам специалиста, употребление апельсинового сока ежедневно снижает систолическое артериальное давление на три миллиметра ртутного столба, а диастолическое артериальное давление — почти на два миллиметра ртутного столба.
Как пояснила Ракстон, и апельсины, и апельсиновый сок содержат растительный полифенол, называемый гесперидином. Он способен расслаблять кровеносные сосуды. Из сока гесперидин усваивается лучше, чем из цельных апельсинов, потому что клетчатка в них препятствует поглощению вещества организмом.
Стоит отметить, что новостные материалы нельзя принимать как руководство к действию. Перед изменением рациона следует проконсультироваться с врачом. Самостоятельно диагностировать у себя гипертонию нельзя.
Источник: РИА Новости