Какой сыр наиболее опасен для сердца

Круглова советует ограничить потребление таких сыров в своем рационе, чтобы снизить потребление насыщенных жиров, которые могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркты и инсульты.

С другой стороны, она подчеркивает, что сыр фета наименее вреден для здоровья, поскольку содержит меньше вредных компонентов. Круглова считает, что разумным является употребление не более 40 граммов сыра фета в день.

Важно делать осознанный выбор в отношении потребления сыра и отдавать предпочтение «сердечно-здоровым» вариантам в своем рационе.

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