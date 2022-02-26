Какой сыр полезнее для сердечно-сосудистой системы

Это группа заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды. Основными факторами риска являются гиподинамия, курение, вредное употребление алкоголя и нездоровое питание.

Как утверждает Британский фонд сердца, людям с ССЗ не нужно исключать сыр из своего рациона, а стоит просто употреблять сыры с высоким содержанием жира в щадящем режиме. На самом деле, сыр, и особенно голубой сыр, обладает рядом полезных свойств, связанных с содержащимися в нем витаминами и минералами, объясняют медики.

Голубой сыр, благодаря отчетливым прожилкам плесени, которые проходят через него, и содержащимся в нем культурам бактерий, может быть действительно полезен для вашего организма. Рокфор, например, считается самым полезным сыром для здоровья сердца. Это объясняется наличием вторичных метаболитов, вырабатываемых Penicillium roqueforti и другими грибками. Они обладают способностью подавлять биосинтез холестерина и рост бактерий.

При этом отмечается, что 100-граммовая порция рокфора обеспечивает 20 процентов рекомендуемой нормы витамина В12; 8 процентов дневной нормы витамина В6; 53 процента рекомендуемой нормы кальция; 42 процента рекомендуемой нормы белка.

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