Какой сыр самый полезный для здоровья костей

Исследователи утверждают, что примерно одна порция (57 граммов) сыра Ярлсберг может помочь предотвратить ослабление костей без повышения уровня холестерина при этом.

Чтобы выяснить это, учёные изучили 66 здоровых женщин, которые съедали либо 57 граммов сыра Ярлсберг, либо 50 граммов сыра камамбер каждый день в течение шести недель. Все участницы были здоровы, имели нормальный вес и средний возраст 33 года.

Оба сыра имеют одинаковый уровень жира и белка, но Ярлсберг также богат витамином К2. Исследователи проанализировали образцы крови участниц. У тех, кто ел норвежский сыр, уровень витамина К2 увеличился. Учёные пришли к выводу, что ежедневное потребление Ярлсберга оказывает положительное влияние на остеокальцин, другие маркеры метаболизма костей, гликированный гемоглобин и липиды.

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