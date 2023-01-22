Какой сыр считается самым полезным для здоровья

Что касается вопроса о том, какой из сыров - самый полезный, то, по словам диетолога и владельца Chelsey Amer Nutrition Челси Амер, однозначного ответа на него нет. Вообще она порекомендовала творог, так как в нём много сытного жира, белка, а также мало натрия. Среди других подобных вариантов эксперт выделила моцареллу и рикотту.

Избыток любого сыра при этом может навредить здоровью. Вместе с тем многие сыры не особо отличаются друг от друга с точки зрения содержания белка, натрия, жира. Поэтому при выборе фокусируйтесь больше на вкусе продукта и на внутреннем удовлетворении от него.