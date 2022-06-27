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Какой тип питания снизит риск рака груди

Есть данные, но ко всему следует относиться со скепсисом
На мероприятии Nutrition 2022 представили исследование, которое показало, что соблюдение определённого типа питания может снизить риск развития рака груди.
Какой тип питания снизит риск рака груди

Авторы работы изучили данные 65 574 участников, которые были собраны в период с 1993 по 2014 год. Анализ показал, что у тех, кто ел меньше мяса, риск развития рака молочной железы был на 14% ниже. Однако это относилось только к участникам, которые придерживались здоровой диеты, состоящей в основном из растений. У тех, кто придерживался растительной диеты, но также употреблял нездоровую пищу и напитки, риск рака молочной железы увеличился на 20%.

В итоге лучшей растительной диетой для профилактики рака молочной железы может быть тип питания, включающий фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи и бобовые. А вот постоянно употреблять фруктовые соки, сладости, чипсы и т.д. может быть плохой идеей.

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