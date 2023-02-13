Какой тип растительного масла самый полезный для здоровья

По данным Heart Foundation, самые полезные масла — это масла с высоким содержанием поли- и мононенасыщенных жиров. Это могут быть масла из орехов, семечек, авокадо, оливок.

А вот пальмовое и кокосовое масло, с другой стороны, богаты насыщенными жирами, которые повышают уровень холестерина ЛПНП и увеличивают риск сердечных заболеваний. При этом использование небольшого количества кокосового масла для улучшения вкуса допустимо. Не рекомендуется также пальмоядровое масло.