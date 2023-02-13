Какой тип растительного масла самый полезный для здоровья

21:02, 13 февраля 2023
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Какой тип растительного масла самый полезный для здоровьяПодвидов много
Доктор и заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Удгит Дхир рассказал, что организму необходимо от 10% до 15% жиров в ежедневном рационе. Получать их можно из растительного масла. Но и среди его видов есть те, что более полезны, и те, что менее.
Фото: Unsplash
По данным Heart Foundation, самые полезные масла — это масла с высоким содержанием поли- и мононенасыщенных жиров. Это могут быть масла из орехов, семечек, авокадо, оливок.
А вот пальмовое и кокосовое масло, с другой стороны, богаты насыщенными жирами, которые повышают уровень холестерина ЛПНП и увеличивают риск сердечных заболеваний. При этом использование небольшого количества кокосового масла для улучшения вкуса допустимо. Не рекомендуется также пальмоядровое масло.