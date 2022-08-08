Какой тип воспаления вы сможете остановить, если будете пить витамин D

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Какой тип воспаления вы сможете остановить, если будете пить витамин DНу, или переедете на юг
Новое исследование, проведённое в Австралии, показало, людям, возможно, стоит проводить больше времени на солнце (или получать витамин D из других источников).
Небольшое воспаление является неотъемлемой частью естественного процесса заживления. Однако хроническое воспаление может иметь противоположный эффект. Его постоянно высокие уровни увеличивают риск развития серьёзных заболеваний, в том числе диабета второго типа, болезней сердца и различных аутоиммунных заболеваний.
Теперь учёные выяснили, что есть прямая связь между низким уровнем витамина D и высоким уровнем воспаления. То есть получение большего количества этого витамина людьми с его дефицитом может уменьшить хроническое воспаление.
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