Какой тип воспаления вы сможете остановить, если будете пить витамин D

Небольшое воспаление является неотъемлемой частью естественного процесса заживления. Однако хроническое воспаление может иметь противоположный эффект. Его постоянно высокие уровни увеличивают риск развития серьёзных заболеваний, в том числе диабета второго типа, болезней сердца и различных аутоиммунных заболеваний.

Теперь учёные выяснили, что есть прямая связь между низким уровнем витамина D и высоким уровнем воспаления. То есть получение большего количества этого витамина людьми с его дефицитом может уменьшить хроническое воспаление.

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