Какой вечерний перекус считается безвредным

К ним относятся костный бульон, говяжий, телячий, бараньи языки, орехи (пекан, грецкие орехи, миндаль, бразильские орехи, макадамия и кедровые орехи), семена тыквы или конопли, куриные или перепелиные яйца, авокадо. Врач советует выбирать продукты, содержащие "правильные" жиры и белковые компоненты.

Разаренова также поделилась советами о том, как преодолеть желание поесть поздно вечером. Она рекомендовала избегать продуктов, богатых углеводами, включая сладости, крупы, макароны, крахмалистые овощи, фастфуд и алкоголь, поскольку они вызывают быстрый подъем уровня глюкозы в крови.

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