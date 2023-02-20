Какой вид пищевой соли самый вредный

По словам эксперта, россияне, как и люди во всём мире, потребляют примерно в два раза больше соли, чем рекомендует ВОЗ. При этом её большое потребление может вызвать отёки, прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонию, изменение метаболизма.

Некоторые виды соли позиционируются как соли с низким содержанием натрия. Как говорит Семенова, солёный вкус определяет именно натрий. Полностью заменить его невозможно. В производстве пищевых продуктов такую соль использовать целесообразно, а вот дома — нет. Ведь если соль несолёная, человек просто добавит её в блюдо больше.

Семенова также рассказала, что для потребителей различие в составе разных видов солей чрезвычайно мало. Однако в чёрной гималайской соли есть сероводород. «А это очень сомнительный компонент», — добавила профессор.

По мнению Семеновой, предпочтение можно отдать сванской соли. По сути, это приправа, в её составе есть разные пряности. «Вы кладёте в суп столько же ложек, как и раньше, но самой соли там гораздо меньше», — отметила эксперт.