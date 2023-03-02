Какой вид транспорта приводит к более серьёзным травмам: велосипед или электросамокат

В работе, опубликованной в научном журнале Injury Prevention, отмечается, что водители электросамокатов, скорее всего, при ДТП получат более серьёзные травмы по сравнению с теми, кто ездит на велосипедах. Особенно касается это травм головы.

В ходе исследования эксперты проанализировали информацию за 2021 год из реестра UK Trauma Audit and Research Network (TARN). Все эти данные предоставлялись травматологическими центрами и больничными травматологическими отделениями в Англии и Уэльсе.

Оказалось, что в течение 2021 года госпитализированы были после ДТП 293 водителя электросамокатов и 2538 велосипедистов. При этом в отделение интенсивной терапии водители электросамокатов попадали в 60% случаев, велосипедисты - в 47% случаев.