Какой вид транспорта приводит к более серьёзным травмам: велосипед или электросамокат

Какой вид транспорта приводит к более серьёзным травмам: велосипед или электросамокатУзнали учёные
На велосипедах и электросамокатах сегодня ездят многие. Но насколько серьёзные травмы можно получить, если попасть на таком транспорте в ДТП?
Фото: LAKA
В работе, опубликованной в научном журнале Injury Prevention, отмечается, что водители электросамокатов, скорее всего, при ДТП получат более серьёзные травмы по сравнению с теми, кто ездит на велосипедах. Особенно касается это травм головы.
В ходе исследования эксперты проанализировали информацию за 2021 год из реестра UK Trauma Audit and Research Network (TARN). Все эти данные предоставлялись травматологическими центрами и больничными травматологическими отделениями в Англии и Уэльсе.
Оказалось, что в течение 2021 года госпитализированы были после ДТП 293 водителя электросамокатов и 2538 велосипедистов. При этом в отделение интенсивной терапии водители электросамокатов попадали в 60% случаев, велосипедисты - в 47% случаев.
UCLA
У водителей электросамокатов чаще встречались серьёзные травмы рук, ног и головы по сравнению с велосипедистами. Травмы рук/ног возникали в 40% случаев (против 27% - у велосипедистов), травмы головы - в 35% случаев (против 20% у велосипедистов).
Самые тяжёлые травмы головы получили 28% водителей электросамокатов и только 15% велосипедистов. Кроме того, 90% (37 из 41) критических травм у тех, кто ездил на самокатах, оказывались травмами головы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.