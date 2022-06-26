Какой витамин снижает риск смерти в два раза

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Какой витамин снижает риск смерти в два разаПора на улицу
Получение достаточного количества “солнечного” витамина может снизить риск смерти от "любой медицинской причины" на 57%, сообщает Сара Брюэр, директор Healthspan.
Сара Брюэр рассказала об исследовании пользы витамина D. Ученые провели мета-анализ восьми исследований, проведенных в Европе и США.
Исследования, проведенные в восьми странах с участием более 26 000 взрослых в возрасте от 50 лет, показали, что люди с самым высоким уровнем витамина D имели на 57% меньше шансов умереть от любых медицинских причин, чем люди с самым низким уровнем.
"Несмотря на то, что уровень витамина D варьировался в зависимости от страны, пола и времени года, связь между людьми с самым низким и самым высоким уровнем витамина D в каждой стране была удивительно последовательной", – подытожила врач.
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Источник:Express Daily
Автор:Максим МногословныйТеги: