Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:07
1 мин.

Какой витамин снижает риск смерти в два раза

Пора на улицу
Получение достаточного количества “солнечного” витамина может снизить риск смерти от "любой медицинской причины" на 57%, сообщает Сара Брюэр, директор Healthspan.
Какой витамин снижает риск смерти в два раза

Сара Брюэр рассказала об исследовании пользы витамина D. Ученые провели мета-анализ восьми исследований, проведенных в Европе и США.

Исследования, проведенные в восьми странах с участием более 26 000 взрослых в возрасте от 50 лет, показали, что люди с самым высоким уровнем витамина D имели на 57% меньше шансов умереть от любых медицинских причин, чем люди с самым низким уровнем.

"Несмотря на то, что уровень витамина D варьировался в зависимости от страны, пола и времени года, связь между людьми с самым низким и самым высоким уровнем витамина D в каждой стране была удивительно последовательной", – подытожила врач.

_Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. _

Новости партнеров
Новости партнеров