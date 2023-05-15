Какой язык считается самым лёгким для изучения

Какой язык считается самым лёгким для изученияОбъясняет лингвист
Существует мнение, что детям языки даются легче. Но так ли это на самом деле? И каким станет язык будущего? На эти и другие вопросы ответил языковед.
Научно доказано, что совсем маленькие дети могут воспринимать и различать около 800 звуков, из которых состоят человеческие языки. Однако у одноязычных младенцев способность слышать тонкие различия утрачивается в первый год жизни. Но бояться, что на двух языках ребёнок будет говорить неправильно, тоже не стоит. Исследования демонстрируют, что дети хорошо изучают оба языка одновременно, но у них должна быть возможность оба их использовать.
Сколько времени необходимо, чтобы овладеть языком? Считается, что от 400 до 2000 часов. Однако это зависит и от самого человека, который изучает язык. Согласно результатам исследований, люди, которые хотят учиться, овладевают языком быстрее, чем те, которых заставляют его учить.
Также исследования демонстрируют, что двуязычие помогает выучить новый язык. Это может быть связано с тем, что люди, владеющие двумя языки, понимают, что между словом и его значением нет внутренней связи.
Также некоторые лингвисты полагают, что мозг полиглотов (тех, кто говорит более чем на одном языке) и монолингвов (тех, кто разговаривает лишь на одном языке) различается. Но механизм этого ещё не ясен.
Вероятнее всего, в дальнейшем важным языком всё так же останется английский. Однако пока непонятно, будет ли он языком будущего и сколько вообще языков будет.
Что касается сложных для изучения языков, то это довольно субъективный фактор. Но языки, имеющие тона, будет сложнее учить. Это китайский, вьетнамский, тайский. Правда, если вы уже говорите на одном из таких языков, то изучение другого для вас не будет таким уж сложным. Кроме того, у вас будет естественное неврологическое предпочтение языкам, которые близки к вашему родному. И даваться они будут вам проще.
Наконец, главный ключ к эффективному изучению языка - это время.
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