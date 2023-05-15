Какой язык считается самым лёгким для изучения

Научно доказано, что совсем маленькие дети могут воспринимать и различать около 800 звуков, из которых состоят человеческие языки. Однако у одноязычных младенцев способность слышать тонкие различия утрачивается в первый год жизни. Но бояться, что на двух языках ребёнок будет говорить неправильно, тоже не стоит. Исследования демонстрируют, что дети хорошо изучают оба языка одновременно, но у них должна быть возможность оба их использовать.

Сколько времени необходимо, чтобы овладеть языком? Считается, что от 400 до 2000 часов. Однако это зависит и от самого человека, который изучает язык. Согласно результатам исследований, люди, которые хотят учиться, овладевают языком быстрее, чем те, которых заставляют его учить.

Также исследования демонстрируют, что двуязычие помогает выучить новый язык. Это может быть связано с тем, что люди, владеющие двумя языки, понимают, что между словом и его значением нет внутренней связи.