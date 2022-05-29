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Какой завтрак может стать помощником в быстрой потере веса

Нужные продукты, скорее всего, уже лежат в вашем холодильнике
Утро дает вам возможность лучше всего контролировать то, что вы едите. Ингредиенты для утреннего приема пищи, способного помочь сбросить вес, могут быть очень простыми. Скорее всего, они уже есть в вашем холодильнике.
Какой завтрак может стать помощником в быстрой потере веса

Люди, пропускающие завтрак, обычно имеют меньше энергии в течение дня или чувствуют себя более голодными и в итоге съедают больше калорий позже в течение дня”, - говорит диетолог Реда Элмарди.

Что бы вы ни выбрали на завтрак, диетолог Габи Вака-Флорес рекомендует, чтобы в нем присутствовали все три макронутриента: белки, жиры и углеводы. Ее любимый завтрак с высоким содержанием макроэлементов - яйца и авокадо на тосте из цельнозерновой пшеницы. Есть также исследования, которые показывают, что употребление двух яиц на завтрак может ускорить потерю веса в сочетании с дефицитом калорий.

Другие диетологи рекомендуют использовать порошок горохового протеина для смузи на завтрак, отмечая, что исследование, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что гороховый протеин более эффективен в борьбе с голодом, чем сывороточный протеин; улучшение сытости потенциально может привести к потере веса.

Овсянка с ягодами - еще один отличный способ начать день, потому что в ней много клетчатки, которая дольше сохраняет чувство сытости, и в ней много белка и железа

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