Какой завтрак может стать помощником в быстрой потере веса

“Люди, пропускающие завтрак, обычно имеют меньше энергии в течение дня или чувствуют себя более голодными и в итоге съедают больше калорий позже в течение дня”, - говорит диетолог Реда Элмарди.

Что бы вы ни выбрали на завтрак, диетолог Габи Вака-Флорес рекомендует, чтобы в нем присутствовали все три макронутриента: белки, жиры и углеводы. Ее любимый завтрак с высоким содержанием макроэлементов - яйца и авокадо на тосте из цельнозерновой пшеницы. Есть также исследования, которые показывают, что употребление двух яиц на завтрак может ускорить потерю веса в сочетании с дефицитом калорий.

Другие диетологи рекомендуют использовать порошок горохового протеина для смузи на завтрак, отмечая, что исследование, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что гороховый протеин более эффективен в борьбе с голодом, чем сывороточный протеин; улучшение сытости потенциально может привести к потере веса.

Овсянка с ягодами - еще один отличный способ начать день, потому что в ней много клетчатки, которая дольше сохраняет чувство сытости, и в ней много белка и железа