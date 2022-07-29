Какой завтрак считается идеальным

Какой завтрак считается идеальнымИ чего стоит сторониться во время утреннего приема пищи
По ее словам стоит сторониться простых углеводов, потому что через час вы снова захотите эти же углеводы.
Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично. Немного ферментированных овощей — вообще идеально
Не стоит игнорировать и долгие углеводы, считает эксперт. Так, она предлагает добавить в свой утренний рацион запеченный батат, тыкву или гречку. Такой рацион, по ее словам, продлит сытость и уменьшить вечерние перекусы.
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