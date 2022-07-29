Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:36
1 мин.

Какой завтрак считается идеальным

И чего стоит сторониться во время утреннего приема пищи
Вкусный и полезный завтрак сделать не у всех получается. К счастью, нутрициолог Алена Ефимова в беседе с Ura.ru рассказала россиянам формулу идеального завтрака.
Какой завтрак считается идеальным

По ее словам стоит сторониться простых углеводов, потому что через час вы снова захотите эти же углеводы.

Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично. Немного ферментированных овощей — вообще идеально

Алена Ефимова
Нутрициолог

Не стоит игнорировать и долгие углеводы, считает эксперт. Так, она предлагает добавить в свой утренний рацион запеченный батат, тыкву или гречку. Такой рацион, по ее словам, продлит сытость и уменьшить вечерние перекусы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров