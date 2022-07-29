Какой завтрак считается идеальным

Не стоит игнорировать и долгие углеводы, считает эксперт. Так, она предлагает добавить в свой утренний рацион запеченный батат, тыкву или гречку. Такой рацион, по ее словам, продлит сытость и уменьшить вечерние перекусы.

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