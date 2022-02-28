Какова вероятность, что привитый человек умрёт после заражения COVID-19

Какова вероятность, что привитый человек умрёт после заражения COVID-19Объясняет врач
По словам специалиста, дать точный ответ на вопрос о риске смертности из-за ковида у вакцинированных сложно. Связано это с тем, что для расчёта этого числа нужно точно знать, сколько людей заразилось COVID-19. А это пока что невозможно. Тем не менее есть способы, благодаря которым можно лучше понять вероятность летального исхода у привитых.
Прежде всего, нужно понимать, что данные о вирусе и его варианте должны быть актуальными. Всё дело в том, что каждый новый штамм имеет свои особенности и может по-разному влиять на уровень смертности. К примеру, «омикрон» появился внезапно и так же быстро сейчас постепенно исчезает, поэтому у учёных было мало времени на сбор сведений о нём.
В случае если у вас есть достаточное количество данных, риск смертности от COVID-19 можно рассчитать следующим образом. Нужно количество госпитализированных или умерших разделить общее число заражённых. При этом важно не забывать о времени, которое проходит между госпитализацией пациента и его смертью.
Несмотря на то что «омикрон»-вариант очень заразен, в целом риск заболеть им в тяжёлой форме гораздо ниже в сравнении с предыдущими штаммами. Это также означает, что меньше людей будут сдавать тест на ковид, поскольку в основном будут переносить болезнь легко.
Кроме того, есть несколько методов определения действительного числа заражений вирусом. Первый - по результатам тестов на антитела, второй - при помощи использования математических моделей. Однако анализ данных тестов на антитела требует времени, а математические модели не могут рассчитать риск смертности конкретно у вакцинированных и невакцинированных - они дают информацию только об общем количестве летальных исходов из-за инфекции.
Однако последние исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США показывают, что в любом случае вакцинация снижает вероятность госпитализации и смерти. К примеру, у непривитых риск госпитализации выше в 16 раз, а летального исхода - в 14 раз по сравнению с полностью вакцинированными.
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