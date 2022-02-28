Какова вероятность, что привитый человек умрёт после заражения COVID-19

По словам специалиста, дать точный ответ на вопрос о риске смертности из-за ковида у вакцинированных сложно. Связано это с тем, что для расчёта этого числа нужно точно знать, сколько людей заразилось COVID-19. А это пока что невозможно. Тем не менее есть способы, благодаря которым можно лучше понять вероятность летального исхода у привитых.

Прежде всего, нужно понимать, что данные о вирусе и его варианте должны быть актуальными. Всё дело в том, что каждый новый штамм имеет свои особенности и может по-разному влиять на уровень смертности. К примеру, «омикрон» появился внезапно и так же быстро сейчас постепенно исчезает, поэтому у учёных было мало времени на сбор сведений о нём.

В случае если у вас есть достаточное количество данных, риск смертности от COVID-19 можно рассчитать следующим образом. Нужно количество госпитализированных или умерших разделить общее число заражённых. При этом важно не забывать о времени, которое проходит между госпитализацией пациента и его смертью.