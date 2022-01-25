Какую кашу включить в рацион для здоровья сердца и печени

По её словам, стоит добавить в рацион блюда из пшена. Это, как утверждает Лазарева, одна из самых полезных круп. В ней есть витамины группы В, в том числе витамин В6. Последний отвечает за обменные процессы, участвует в синтезе белка и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Лазарева уточнила, что блюда из пшена «особенно полезны при диабете, атеросклерозе, заболеваниях печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой и нервной систем». Также она отметила, что пшено лучше не есть людям с гастритом с пониженной кислотностью, при вздутиях, повышенном газообразовании, а также людям, страдающим целиакией.

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