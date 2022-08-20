Какую листовую зелень есть, чтобы похудеть в животе

Шпинат.

Диетологи говорят, что шпинат помогает избавиться от жира на животе и заставляет кожу выглядеть более здоровой и молодой.

Кейл.

«Кейл — это источник витамина С и железа, подобный шпинату. Кроме того, он содержит витамин А.

Водяной кресс.

Он же жеруха лекарственная. Подобно кейлу, он богат питательными веществами, и употребление достаточного количества этого низкокалорийного салата может вас насытить.

Швейцарский мангольд.

Многие листовые овощи могут способствовать снижению веса, особенно в области живота, благодаря высокому содержанию клетчатки и питательности. Однако у швейцарского мангольда есть ещё одно преимущество — высокое содержание бета-каротина, который действует как антиоксидант в организме.

Руккола.

Руккола содержит такие питательные вещества, как калий, кальций и магний, витамины С, А и фолиевую кислоту.

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