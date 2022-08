Какую листовую зелень есть, чтобы похудеть в животе

И вообще чувствовать себя лучше

Исследования показывают, что продукты, богатые антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами, могут помочь вам выглядеть и чувствовать себя моложе. А обогащённая клетчаткой, витаминами, антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами листовая зелень является отличным дополнением к рациону. Издание Eat This, Not That! перечислило пять таких продуктов.