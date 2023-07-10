Какую одежду мужчине выбрать для спортзала

В спортивной одежде для занятий в тренажерном зале мужчинам должно быть удобно, комфортно и безопасно, заявил эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT Руслан Панов.

Такая одежда не должна стеснять движения, отмечает тренер, и чуть больше актуального размера: во время напряжения объемы увеличиваются за счет укорочения мышц и притока крови. Шорты лучше подбирать выше колена — длинная одежда будет цепляться за сустав в амплитудных движениях или за тренажеры.

Также желательно, советует специалист, выбирать хорошо впитывающую пот и быстро высыхающую одежду: это позволит тренироваться на высоких интенсивностях, не опасаясь изменения режима терморегуляции.

Панов предостерег от выбора перегревающей тело одежды. Особую опасность для внутренних органов несут герметичные костюмы и пояса для похудения», подчеркнул эксперт.