Какую овощную зелень следует есть после 50-летнего возраста

Эксперты говорят, что если им скажут выбрать один овощ, то они выберут листовую зелень, особенно шпинат. Причина, по которой диетологи рекомендуют шпинат тем, кому за 50, заключается в том, что листовая зелень является хорошим источником питательных веществ, а именно кальция, витамина B12 и калия.

Поясняется, что пожилым требуется больше кальция , чтобы поддерживать плотность костей, больше витамина B12 из-за того, что его усвоение обычно снижается с возрастом.

При этом не стоит забывать про сбалансированную диету в общем. Одним шпинатом в жизни не обойтись.

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