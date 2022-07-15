Какую овощную зелень следует есть после 50-летнего возраста

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Какую овощную зелень следует есть после 50-летнего возрастаОна крайне полезна
В целом, все фрукты и овощи полезны для здоровья — именно поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть их регулярно. Но есть один тип овощной зелени, который, как утверждают диетологи, следует «обязательно» включить в свой рацион после того, как вам исполнится 50 лет.
Эксперты говорят, что если им скажут выбрать один овощ, то они выберут листовую зелень, особенно шпинат. Причина, по которой диетологи рекомендуют шпинат тем, кому за 50, заключается в том, что листовая зелень является хорошим источником питательных веществ, а именно кальция, витамина B12 и калия.
Поясняется, что пожилым требуется больше кальция , чтобы поддерживать плотность костей, больше витамина B12 из-за того, что его усвоение обычно снижается с возрастом.
При этом не стоит забывать про сбалансированную диету в общем. Одним шпинатом в жизни не обойтись.
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