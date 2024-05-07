Канадские учёные предупредили о вреде несбалансированного питания для человека и планеты

Специалисты в рамках новой научной работы углубились в тонкости снабжения людей продовольствием в Канаде. Эти данные они сопоставили с Канадским руководством по питанию и всемирно признанными диетическими рекомендациями EAT-Lancet.

Оказалось, что существует очевидный дисбаланс в снабжении продовольствием населения Канады. Заметен переизбыток красного мяса и сахара, продуктов, чрезмерное употребление которых уже давно связано с различными проблемами со здоровьем. Наоборот, не хватает более здоровых альтернатив: овощей, орехов, бобовых.