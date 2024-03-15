Кардиолог дал советы, как сохранить сердце здоровым

Двигайтесь. Приобретите шагомер, чтобы знать, сколько вы проходите в день.

Не курите. Эта привычка может вызвать болезни сердца, рак, инсульт и многое другое.

Включите в свой рацион свежие фрукты и овощи. Известно, что только 10% людей получают их в достаточном количестве.

Выбирайте образ жизни, который способствует поддержанию здоровой массы тела. Улучшить здоровье и снизить вероятность развития хронических болезней может увеличение мышечной массы.

Отдыхайте достаточное количество времени. Проверьте, нет ли у вас апноэ во сне. Это заболевание может привести к проблемам с сердцем.