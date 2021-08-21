Кардиолог назвал сладкую газировку одной из причин тромбов у переболевших ковидом

Кардиолог назвал сладкую газировку одной из причин тромбов у переболевших ковидомЕщё один такой продукт - кофе
Специалист утверждает, что необходимая норма воды для тех, кто перенёс COVID-19, - 2-2,5 литра в день. В это число входит не только непосредственно вода, но и вообще вся жидкость, которая поступает в организм в течение дня. Если человек не будет соблюдать это правило, то у него может развиться постковидный тромбоз.
Помимо этого, переболевшим нужно отказаться и от продуктов, которые могут сгущать кровь. Связано это с тем, что во время коронавирусной инфекции в кровеносных сосудах часто возникают тромбы, то есть сгустки крови.
Из продуктов, провоцирующих сгущение крови, врач называет сладкую газированную воду и кофе. А вот разжижают кровь различные настои, компоты, бутилированная вода без газа. Лучше всего, по мнению медика, употреблять напитки из яблок, а также плоды клюквы, морошки, рябины.
И последняя рекомендация эксперта - физическая активность. Самым важным способом профилактики является при этом ходьба.