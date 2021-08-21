Кардиолог назвал сладкую газировку одной из причин тромбов у переболевших ковидом

Специалист утверждает, что необходимая норма воды для тех, кто перенёс COVID-19, - 2-2,5 литра в день. В это число входит не только непосредственно вода, но и вообще вся жидкость, которая поступает в организм в течение дня. Если человек не будет соблюдать это правило, то у него может развиться постковидный тромбоз.

Помимо этого, переболевшим нужно отказаться и от продуктов, которые могут сгущать кровь. Связано это с тем, что во время коронавирусной инфекции в кровеносных сосудах часто возникают тромбы, то есть сгустки крови.