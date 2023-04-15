Фитнес и здоровье
21:25, 15 апреля 2023
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Кардиолог объяснил, чем помочь организму для лёгкого пробуждения утром

Нужно выполнить несколько процедур

Врач-кардиолог Юрий Беленков объяснил, как помочь своему организму, если утренне пробуждение даётся с трудом.

Кардиолог объяснил, чем помочь организму для лёгкого пробуждения утром

Фото: Dev.to

Кардиолог рассказал, что для бодрости и полной активизации организма нужно делать зарядку в течение получаса, причём под бодрые, интенсивные композиции. После зарядки нужно принять контрастный душ, чтобы выработался кортизол.

Если и при соблюдении этих процедур пробуждение всё равно трудное, следует принять препарат с мелатонином. Но лучше в таком случае проконсультироваться с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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