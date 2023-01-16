Кардиолог рассказал о лучшей диете для защиты от болезней сердца

Кроме того, важное значение имеет отказ от определённых напитков и продуктов. Нужно ограничивать себя в употреблении алкоголя. И женщинам, и мужчинам специалисты рекомендуют в неделю регулярно пить не более 14 единиц алкоголя.

Также нужно стараться есть меньше красного и переработанного мяса, рафинированных углеводов, напитков и продуктов, в которые добавлены натрий, сахар, а также продуктов с трансжирами. Это нужно сделать как можно раньше, поскольку вероятность развития сердечных заболеваний с возрастом увеличивается, в особенности у взрослых, которым 65 лет и больше.

Помимо вышеперечисленного, нужно ограничить потребление соли. Связано это с тем, что данная приправа может способствовать повышению кровяного давления. В день необходимо съедать максимум одну чайную ложку соли в целом.

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