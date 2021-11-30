Картофель оказался полезен для здоровья сердца

Картофель оказался полезен для здоровья сердцаЭто подтвердили эксперты
Сердечно-сосудистые заболевания встречаются отнюдь не редко. На их возникновение влияют множество факторов, в том числе и питание. Как отмечают специалисты, картофель может помочь укрепить сердце и предотвратить развитие опасных болезней.
Так, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН утверждает, что в картошке содержится множество полезных витаминов (B1, B3, В6, С) и других веществ (калий, фосфор, рибофлавин, магний, фолиевая и пантотеновая кислоты).
И это ещё не все свойства картофеля. Также данный продукт помогает предотвратить естественные возрастные заболевания, богат влагой.
А ещё, по версии одного из порталов, связанных со здоровым питанием, картофельный отвар способен бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшить кровообращение, снизить холестерин в крови. Регулярное же потребление блюд из картофеля - это возможность уменьшить вероятность развития атеросклероза и гипертонии.
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