Картофель оказался полезен для здоровья сердца

Сердечно-сосудистые заболевания встречаются отнюдь не редко. На их возникновение влияют множество факторов, в том числе и питание. Как отмечают специалисты, картофель может помочь укрепить сердце и предотвратить развитие опасных болезней.

Так, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН утверждает, что в картошке содержится множество полезных витаминов (B1, B3, В6, С) и других веществ (калий, фосфор, рибофлавин, магний, фолиевая и пантотеновая кислоты).