Каждая сигарета сокращает жизнь на 20 минут, выяснили учёные из Лондона

Опубликовано 03 января 2025, 22:531 мин.
Каждая сигарета сокращает жизнь на 20 минут, выяснили учёные из ЛондонаВставайте на лыжи
Недавнее исследование Университетского колледжа Лондона показало, что каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность жизни примерно на 20 минут. Обновленный вариант исследования, проведенного в 2000 году, показывает, что это влияние еще более значительно, чем считалось ранее.
Исследователи проанализировали последние данные о привычке к курению и уровне смертности среди мужчин и женщин. Они обнаружили, что курение может сократить жизнь человека примерно на 10−11 лет по сравнению с некурящими. На каждую выкуренную сигарету в среднем теряется 20 минут — 17 минут для мужчин и 22 минуты для женщин.
Исследование также показало, что отказ от курения в любом возрасте приносит пользу здоровью, но чем раньше человек бросает курить, тем лучше.
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