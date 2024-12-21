Каждый 127 человек в мире — аутист, показало исследование GBD

Число диагнозов аутизма в мире выросло более чем на 110% с 2019 года

Число случаев расстройства аутистического спектра (РАС) в мире резко возросло: в настоящее время диагноз ставится каждому 127 человеку, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 1 на 271 человек. Такой резкий рост объясняется скорее улучшением методов диагностики и более глубоким пониманием этого состояния, чем реальным увеличением числа случаев.