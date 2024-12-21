Опубликовано 21 декабря 2024, 18:001 мин.
Каждый 127 человек в мире — аутист, показало исследование GBDЧисло диагнозов аутизма в мире выросло более чем на 110% с 2019 года
Число случаев расстройства аутистического спектра (РАС) в мире резко возросло: в настоящее время диагноз ставится каждому 127 человеку, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 1 на 271 человек. Такой резкий рост объясняется скорее улучшением методов диагностики и более глубоким пониманием этого состояния, чем реальным увеличением числа случаев.
Недавнее исследование Global Burden of Diseases показало, что в настоящее время расстройства аутистического спектра входят в первую десятку причин «несмертельного бремени здоровья», особенно среди людей моложе 20 лет.
Более богатые страны, такие как Япония, что интересно, сообщают о более высоких показателях диагностики аутизма, в то время как в таких регионах, как тропическая часть Латинской Америки, этот показатель ниже. У мужчин диагноз по-прежнему ставится чаще, чем у женщин, хотя гендерный разрыв и сократился.
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