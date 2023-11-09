Каждый 25-й человек является носителем связанных с короткой жизнью генов

Эти варианты связаны с заболеваниями, которые можно смягчить или предотвратить, узнав о генетическом риске на ранней стадии. Например, некоторые варианты гена BRCA2 значительно повышают риск развития рака молочной железы и яичников. В результате анализа, проведенного на 58 тыс исландцев с полностью секвенированными геномами, было выявлено 235 вариантов в 53 генах, которые могут быть использованы для решения проблемы. Примерно 4% людей имели хотя бы один из этих вариантов.

Средняя продолжительность их жизни составила 86 лет, что несколько ниже, чем у людей, не являющихся носителями этих вариантов, - 87 лет. Однако разрыв увеличивался, если учитывать раннюю смерть и конкретные типы вариантов.

Так, люди с вариантами, связанными с раком, прожили в среднем на три года меньше. Исследование подчеркивает потенциальные преимущества широкомасштабного скрининга населения.

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