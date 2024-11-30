Кажется, Канаду захватили пираты: в стране всплеск цинги

Кажется, Канаду захватили пираты: в стране всплеск цингиЦинга неожиданно возвращается в Северную Канаду
Цинга, вызванная недостаточным потреблением витамина С, приводит к таким симптомам, как усталость, опухшие десны, боль в суставах, а в тяжелых случаях — анемия и кровотечение. Хотя в наше время это заболевание встречается редко, в регионе наблюдается необычный подъем.
Доктор Джефф Ирвин пояснил, что витамин С поступает из различных пищевых источников, но если вы не потребляете эти продукты, организм не может выполнять необходимые функции.
Эксперты предполагают, что эти случаи могут быть вызваны ограничениями в питании в северных районах, где свежие фрукты и овощи — основные источники витамина С — могут быть малочисленны и дорогостоящи.
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