Кажется, Канаду захватили пираты: в стране всплеск цинги

Цинга, вызванная недостаточным потреблением витамина С, приводит к таким симптомам, как усталость, опухшие десны, боль в суставах, а в тяжелых случаях — анемия и кровотечение. Хотя в наше время это заболевание встречается редко, в регионе наблюдается необычный подъем.

Доктор Джефф Ирвин пояснил, что витамин С поступает из различных пищевых источников, но если вы не потребляете эти продукты, организм не может выполнять необходимые функции.

Эксперты предполагают, что эти случаи могут быть вызваны ограничениями в питании в северных районах, где свежие фрукты и овощи — основные источники витамина С — могут быть малочисленны и дорогостоящи.

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