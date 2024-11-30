Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 ноября 2024, 04:30
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Кажется, Канаду захватили пираты: в стране всплеск цинги

Цинга неожиданно возвращается в Северную Канаду
Представители здравоохранения канадской провинции Саскачеван сообщили о возрождении цинги — заболевания, исторически ассоциирующегося с моряками XVIII века. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Star, на этой неделе в северной части провинции было выявлено 27 случаев заболевания, которые объясняются острой нехваткой витамина С.
Кажется, Канаду захватили пираты: в стране всплеск цинги
© Ferra

Цинга, вызванная недостаточным потреблением витамина С, приводит к таким симптомам, как усталость, опухшие десны, боль в суставах, а в тяжелых случаях — анемия и кровотечение. Хотя в наше время это заболевание встречается редко, в регионе наблюдается необычный подъем.

Доктор Джефф Ирвин пояснил, что витамин С поступает из различных пищевых источников, но если вы не потребляете эти продукты, организм не может выполнять необходимые функции.

Эксперты предполагают, что эти случаи могут быть вызваны ограничениями в питании в северных районах, где свежие фрукты и овощи — основные источники витамина С — могут быть малочисленны и дорогостоящи.

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