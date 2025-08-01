Казнь мужчины попросили отложить, иначе вшитый дефибриллятор попытается его спасти

Препарат, который применяют при смертельной инъекции, замедляет сердцебиение. А устройство, вшитое в грудь Блэка, будет пытаться его «спасти», отправляя электрические разряды, что может привести к мучительной и длительной смерти, считают адвокаты.

Суд постановил отключить устройство перед казнью, но больница в Нэшвилле отказалась это делать, заявив, что не участвует в смертных казнях.

Адвокаты просят отложить казнь, так как деактивация может быть выполнена только специально обученным кардиологом, имеющим доступ к уникальному программному обеспечению компании-производителя.

Также Блэк болен: у него деменция, сердечная и почечная недостаточность, он передвигается в инвалидной коляске.

Блэк был приговорён к смертной казни за убийство своей девушки и её двух дочерей в 1988 году. Его защита просит губернатора заменить смертную казнь на пожизненное заключение.